بعد زيارة الزعيم... وفد كوري شمالي رفيع المستوى يتجه للصين

أعلن قسم العلاقات الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري سيزور الصين بصحبة فرقة فنية، وفقا لوكالة "شينخوا".

بكين- سبوتنيك. وأعلن قسم العلاقات الدولية في اللجنة، أن الفرقة الفنية من كوريا الشمالية ستبدأ في 23 كانون الثاني/يناير، بالزيارة للصين.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon قطار زعيم كوريا الشمالية يغادر الصين

وستصل الفرقة بمرافقة عضو المكتب السياسي لحزب العمل الكوري، نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب، رئيس القسم الدولي لي سو يونغ.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قد زار بكين، في وقت سابق من كانون الثاني/يناير، وكانت هذه الزيارة الرابعة، التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي للصين خلال عام.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة" شينخوا"عن الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، قولها، إن زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى الصين ستستمر حتى 10 يناير/كانون الثاني الجاري.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مصدر مطلع على شؤون كوريا الشمالية، لم تذكر اسمه أيضا، قوله إن قطارا كوريا شماليا ربما يقل مسؤولا "رفيع المستوى" عبر الحدود إلى الصين.