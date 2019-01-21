اعتقال شخصين آخرين على صلة بانفجار "سيارة مفخخة" في أيرلندا الشمالية

أعلنت الشرطة المحلية بأيرلندا إنها احتجزت رجلين آخرين يوم الأحد، يشتبه بانهما على صلة بهجوم السيارة "المفخخة" الذي وقع يوم السبت في مدينة لندنديري بأيرلندا الشمالية، مما يرفع عدد المحتجزين الذين على صلة بهذا التحقيق إلى أربعة.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne انفجار عبوة ناسفة في سيارة بأيرلندا الشمالية (صورة)

موسكو — سبوتنيك . وقالت شرطة لندنديري: "في إطار التحقيقات المتعلقة بالانفجار الذي وقع أمام مبنى المحكمة… تم أحتجاز رجلين آخرين مساء اليوم بالمدينة، يبلغان من العمر 34 و42 عاما".

وفي وقت سابق، احتجزت الشرطة رجلين في العشرينات من العمر في إطار تحقيقها فيما إذا كانت جماعة الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد مسؤولة عن الهجوم الذي وقع يوم السبت.

يذكر أن شرطة أيرلندا الشمالية أعلنت يوم السبت عن انفجار سيارة مفخخة ونشرت صورة سيارة تحترق.

وقالت الشرطة إنها تباشر التحقيقات لمعرفة أسباب ودوافع الحادث، مشيرة أنه لحسن الحظ لم يقع ضحايا نتيجة الحادث.