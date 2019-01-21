اعتقال شخصين آخرين على صلة بانفجار "سيارة مفخخة" في أيرلندا الشمالية

وفي وقت سابق، احتجزت الشرطة رجلين في العشرينات من العمر في إطار تحقيقها فيما إذا كانت جماعة الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد مسؤولة عن الهجوم الذي وقع يوم السبت.
يذكر أن شرطة أيرلندا الشمالية أعلنت يوم السبت عن انفجار سيارة مفخخة ونشرت صورة سيارة تحترق.
وقالت الشرطة إنها تباشر التحقيقات لمعرفة أسباب ودوافع الحادث، مشيرة أنه لحسن الحظ لم يقع ضحايا نتيجة الحادث.
#BREAKING Car bomb explodes in #Londonderry (northern Ireland) as police warn people to stay away from area. pic.twitter.com/YjNigQPYDf— News flash (@BRNewsFlash) January 19, 2019
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