اليابان تستأنف استيراد النفط الإيراني

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، اليوم الاثنين، استئناف اليابان استيراد النفط من بلاده.

طهران — سبوتنيك. وقال همتي، عبر حسابه على إنستغرام، اليوم الاثنين: "بعد الصين وكوريا الجنوبية والهند وتركيا، اليابان أيضا بدأت عملية استيراد النفط الإيراني".

© AFP 2018 / Atta Kenare إيران تقلص إنتاج النفط في ديسمبر بفعل العقوبات

وأكد رئيس البنك المركزي الإيراني أن "العائدات النفطية الإيرانية الجديدة إلى جانب عشرات المليارات من الموارد المالية للبنك المركزي في البنوك الأجنبية سوف تستخدم تدریجیا في العملية التجارية الإيرانية".

وأضاف همتي بأن "حسب الاتفاقيات المبرمة بين إيران وبعض الدول سوف تستخدم إيران العائدات من الصادرات غير البترولية لاستيراد السلع".

كانت اليابان قد أوقفت عملية استيراد النفط الإيراني، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وكانت تسعى لتحصل على إعفاءات من الولايات المتحدة من العقوبات الأمريكية ضد إيران، فيما وصلت آخر شحنه من النفط الإيراني إلى اليابان في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة الحزمة الثانية من العقوبات ضد إيران، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.