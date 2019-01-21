طالبان: عقدنا لقاء مع ممثلي واشنطن في الدوحة اليوم

قالت حركة "طالبان"، اليوم الاثنين، إنها التقت مع المبعوث الأمريكي الخاص، زلماي خليل زاد، في قطر، وذلك بعد أيام من تهديدها بالانسحاب من محادثات السلام الأفغانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم "طالبان" قوله "بدأت محادثات بين قادة طالبان ومسؤولين أمريكان اليوم في قطر".

© REUTERS / Omar Sobhani طالبان: إيقاف المحادثات مع واشنطن إذا رفضت مناقشة انسحاب القوات الأجنبية

وكانت حركة "طالبان" قد أعلنت، قبل أيام، أنها ستوقف كل المحادثات والمفاوضات مع الولايات المتحدة، إذا رفضت أمريكا مناقشة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وذكر بيان صادر عن الحركة أن "الولايات المتحدة اتفقت خلال الدوحة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 حول مناقشة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان ومنع استخدام أفغانستان ضد دول أخرى، وهي الآن تتراجع عن جدول الأعمال وتضيف من جانب واحد مواضيع جديدة"، بحسب ما نقلت قناة شمشاد الأفغانية.

وأضاف البيان "تحذر الإمارة الولايات المتحدة من أنه إذا استمرت الحالة الراهنة واستمرت أمريكا في عدم صحتها، فعندئذ سوف تضطر الإمارة الإسلامية إلى وقف كل المحادثات والمفاوضات حتى تنتهي أمريكا من ضغوطها غير القانونية ومناورتها والتقدم نحو سلام حقيقي".