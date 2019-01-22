زلزال ثان بقوة 6.6 درجة يضرب جزيرة سامباوا الإندونيسية

وكشف موقع "هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية" نواة الزلزال ولم يصدر تحذير من موجات مد، كما لم ترد أنباء عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.
ووقع الزلزال على بعد نحو 230 كيلومترا جنوبي رابا في شرق سامباوا وعلى عمق 36 كيلومترا.
Mw=6.6, SUMBA REGION, INDONESIA (Depth: 15 km), 2019/01/22 05:10:03 UTC — Full details here: https://t.co/LxfpTMZQN7 pic.twitter.com/ukFVS60EGf— Earthquakes (@geoscope_ipgp) January 22, 2019
يشار إلى أن إندونيسيا جزء من ما يسمى بحزام النار في المحيط الهادئ (صدع تكتوني قوي).
Fuerte sismo 6.4 en Indonesia nuevamente.. Atención con esta zona próximas 72 hrs#earthquake #Indonesia pic.twitter.com/N1VgbjWW5I— 🌏Tuitero Sismico 🌎 (@TuiteroSismico) January 22, 2019
وفي هذه المنطقة من الكرة الأرضية، توجد أكثر الصفائح التكتونية نشاطًا، حيث تتحرك واحدة منها بسرعة 7 سنتيمترات في السنة.
وفي كل عام، يقوم علماء الزلازل بتسجيل من 6 إلى 7 آلاف زلزال بقوة أكبر من 4 درجات.
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