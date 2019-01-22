زلزال ثان بقوة 6.6 درجة يضرب جزيرة سامباوا الإندونيسية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا شدته 6.6 درجة وقع جنوبي بلدة رابا قبالة جزيرة سامباوا في وسط إندونيسيا، وهو الثاني الذي يضرب المنطقة، اليوم الثلاثاء.

وكشف موقع "هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية" نواة الزلزال ولم يصدر تحذير من موجات مد، كما لم ترد أنباء عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.

ووقع الزلزال على بعد نحو 230 كيلومترا جنوبي رابا في شرق سامباوا وعلى عمق 36 كيلومترا.

يشار إلى أن إندونيسيا جزء من ما يسمى بحزام النار في المحيط الهادئ (صدع تكتوني قوي).

Fuerte sismo 6.4 en Indonesia nuevamente.. Atención con esta zona próximas 72 hrs#earthquake #Indonesia pic.twitter.com/N1VgbjWW5I — 🌏Tuitero Sismico 🌎 (@TuiteroSismico) January 22, 2019

وفي هذه المنطقة من الكرة الأرضية، توجد أكثر الصفائح التكتونية نشاطًا، حيث تتحرك واحدة منها بسرعة 7 سنتيمترات في السنة.

وفي كل عام، يقوم علماء الزلازل بتسجيل من 6 إلى 7 آلاف زلزال بقوة أكبر من 4 درجات.