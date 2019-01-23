طهران: لا معطيات حول سقوط عسكريين إيرانيين في هجوم إسرائيل على سوريا

أكدت الخارجية الإيرانية أنه ليس لديها معطيات حول سقوط عسكريين إيرانيين في سوريا إثر الهجوم الإسرائيلي الأخير، مشددة على أن الإعلان عن ذلك يتم من الجهات العسكرية.

طهران- سبوتنيك. وأجاب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، عن سؤال وكالة "سبوتنيك" حول صحة أنباء مقتل عسكريين إيرانيين في سوريا إثر الهجوم الإسرائيلي الأخير، قائلا: "ليس لدي خبر دقيق عن هذا الشأن".

© REUTERS / RONEN ZVULUN نتنياهو يتحدث عن الضربة الجوية الإسرائيلية على دمشق ويحذر إيران وسوريا

وأضاف قاسمي: "هناك احتمال بأن يتم الإعلان عن أي مستجدات في المجال العسكري السوري من قبل المسؤولين العسكريين، ولكن ليس هناك شك بأن حضور إيران في سوريا حضور استشاري وليس لدينا مواقع عسكرية في سوريا".

وكان سلاح الجو الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات في سوريا، قبل أيام، حيث أسفرت الغارات عن مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 6 آخرين، بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، فجر اليوم، إن "أكثر من 15 صاروخ دفاع جوي تم إطلاقها للتصدي لأهداف معادية فوق العاصمة دمشق وريفها". وقال المصدر إن هناك معلومات أولية عن محاولة استهداف مطار المزة العسكري غرب دمشق.

وأوضح أن أصوات الانفجارات المسموعة في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لسلسلة صواريخ معادية أطلقتها طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية. وأكد، أنه "تم التصدي لصواريخ أرض-أرض أطلقها العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وتم إسقاطها فوق سماء قرى جبل الشيخ بريف دمشق الجنوبي الغربي".

في السياق ذاته، قال مصدر عسكري رفيع المستوى لـ"سبوتنيك": "إن العدوان الإسرائيلي الحالي هو الأعنف ووسائط دفاعاتنا الجوية اثبتت جدارتها بالتصدي لهذا العدوان. وأكد أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 38 صاروخا إسرائيليا، توزعت بين محيط العاصمة دمشق وريفها وريفي القنيطرة والسويداء".