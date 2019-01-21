مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية أسقطت 38 صاروخ إسرائيلي

قال مصدر عسكري سوري رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 38 صاروخ إسرائيلي، توزعت بين محيط العاصمة دمشق وريفها وريفي القنيطرة والسويداء.