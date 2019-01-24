رد فعل زعيم كوريا الشمالية بعد تلقيه خطابا من ترامب (صورة)

ظهر زعيم كوريا الشمالية، وهو يتلقى خطابا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعبر كيم جونغ أون، عن سعادته بعد تلقيه خطابا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترتيبا للقمة القادمة بينهما، حسب "فرانس برس".

North Korea's Kim Jong Un expresses "great satisfaction" after receiving a letter from US President Donald Trump ahead of second summit https://t.co/h3wMo90oWY



📷 Kim (R) meets Vice-Chairman Kim Yong Chol after his return from talks in the US pic.twitter.com/htyPp3qly1 — AFP news agency (@AFP) January 24, 2019

وفي صورة جمعته بنائبه كيم يونج شول، ظهر كيم جونغ أون سعيدا في أثناء إمساكه بخطاب ترامب، حيث زار نائب الرئيس الولايات المتحدة مؤخرا للتنسيق للقمة الثانية بين كيم وترامب.

وأعلن الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أنه سيبذل الكثير من الجهد لجعل اجتماعه الثاني مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فعالا.

وتضغط الولايات المتحدة على كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية قبل أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

بدوره، يطالب كيم، الذي حكمت عائلته كوريا الشمالية على مدى 70 عاما، بالحصول على امتيازات اقتصادية فورا وإنهاء الحرب بين الكوريتين التي دارت بين العامين 1950 و1953 رسميا.