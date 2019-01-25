بكين تحث أمريكا على احترام مبدأ "صين واحدة"

حثت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ "صين واحدة" بعد مرور سفينتين حربيتين أمريكيتين عبر مضيق تايوان، أمس الخميس، في أول عملية من نوعها هذا العام.

© AP Photo / Ng Han Guan البيت الأبيض: محادثات التجارة مع الصين تحقق تقدما

وتتسبب تلك العمليات في تأجيج التوتر مع الصين ، التي تعتبر تايوان جزءا منها ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاع الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي لسيطرتها، وفقا لـ "رويترز".

وأدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ بالتصريحات في إفادة صحفية روتينية، وأضافت أن الصين راقبت عن كثب مرور السفينتين عبر المضيق.

وفي وقت سابق، قالت هوا تشون يينغ، بأن الولايات المتحدة تطالب الدول الأخرى بالحد من أعمال تصميم أنواع جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، في حين تعمل هي على زيادة حجم أعمالها في هذا المجال، واصفة هذا الموقف الأمريكي بالكيل بمكيالين.