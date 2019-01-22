على خلفية الحرب التجارية... ترامب يشمت في الصين بعد تراجع اقتصادها

قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني كان نتيجة للحرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على صفحته بموقع "تويتر"، " تسجل الصين أبطأ نمو اقتصادي منذ عام 1990 بسبب الضغوط التجارية والسياسات الجديدة للولايات المتحدة".

وتابع، "من المنطقي للغاية بالنسبة للصين أن تقوم في النهاية بإبرام صفقة حقيقية، والتوقف عن المراوغة!".

China posts slowest economic numbers since 1990 due to U.S. trade tensions and new policies. Makes so much sense for China to finally do a Real Deal, and stop playing around! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2019

هذا وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في عام 2018 إلى أدنى مستوياته منذ عام 1990، وسط ضعف الطلب المحلي وتحت ضغط نزاع تجاري واقتصادي مع الولايات المتحدة.

© AFP 2018 / Johannes Eisele لأول مرة منذ التسعينيات... تراجع مبيعات السيارات في الصين

ووفقا للحسابات الأولية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2018، 90.03 تريليون يوان (حوالي 13.28 تريليون دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.6% عن العام الماضي.

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الربع الأول 6.8 %، في الثاني — 6.7 %، في الثالث — 6.5 %، في الربع الرابع — 6.4 % في 2018.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس المكتب الإحصائى لجمهورية الصين الشعبية، نينغ جي تشى، تعليقا على المؤشرات الاقتصادية للعام الماضى فى مؤتمره الصحفى، أن الصين مازالت تقدم أحد الإسهامات الرئيسية لنمو الاقتصاد العالمى.

واعترف أيضا أن النزاع التجاري والاقتصادي مع الولايات المتحدة يؤثر على اقتصاد البلاد، ومع ذلك، ووفقا له، يمكن السيطرة على هذا التأثير.