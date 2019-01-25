ترامب يعلن اتفاقا لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية

وقال ترامب في البيت الأبيض "أنا فخور للغاية بأن أعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية وإعادة عملها".
January 25, 2019
وأضاف ترامب أن لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستجتمع لمناقشة احتياجات أمن الحدود في البلاد.
وتسبب البند الخاص ببناء الجدار الحدودي مع المكسيك في أزمة بين ترامب والكونغرس، الذي يشكل الديمقراطيون الأغلبية فيه، ففي حين يصر ترامب على المضي قدما في بناء الجدار واعتماد 5.7 مليار دولار لبنائه، يرفض الديمقراطيون هذا البند.
وتسبب هذا الخلاف في أزمة أدت إلى دخول الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
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