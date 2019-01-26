فرنسا: إذا لم تتم الانتخابات خلال 8 أيام سنعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده سوف تعترف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا، إذا لم يتم إجراء انتخابات رئاسية في البلاد في غضون 8 أيام.

وذكر الرئيس الفرنسي، في تغريدة له على "تويتر"، أن باريس تعمل على ذلك مع شركائها الأوروبيين.

وقال ماكرون، اليوم السبت، "يجب أن يتمكن الشعب الفنزويلي من تقرير مستقبله بحرية".

Le peuple vénézuélien doit pouvoir décider librement de son avenir. Sans élections annoncées d’ici 8 jours, nous serons prêts à reconnaître @jguaido comme « Président en charge » du Venezuela pour enclencher un processus politique. Nous y travaillons entre partenaires européens. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 26, 2019

​وأضاف "إذا لم يتم إجراء انتخابات في فنزويلا، في غضون 8 أيام، سوف نعترف بغوايدو رئيسا مسؤولا للبلاد للبدء بالعملية السياسية. نحن نعمل على ذلك مع الشركاء الأوروبيين".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.