أمريكا طلبت دعم إسرائيل للانقلاب في فنزويلا

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل الإعلان رسميا عن دعمها للإجراءات الهادفة للإطاحة بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وبالمقابل الإعلان عن دعم زعيم المعارضة، خوان غوايدو، ليكون رئيسا مؤقتا للبلاد.

القدس — سبوتنيك. ووفقا للقناة" 13 التلفزيونية" الإسرائيلية، في تقرير حصري، مساء اليوم السبت، فإن "رسالة أمريكية بهذه الخصوص نقلت يوم الخميس الماضي، بواسطة مسؤولين في وزارة الخارجية في واشنطن إلى دبلوماسيين في السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة".

© AFP 2018 / Federico Parra روسيا ترغب في تجنب السيناريو العسكري في فنزويلا بأي ثمن

ونقلت القناة عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن "رسالة مشابهة نقلتها الولايات المتحدة إلى المزيد من الدول الحليفة لها حول جميع أنحاء العالم".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي بأن "إسرائيل تخشى من الإعلان عن دعمها لزعيم المعارضة والخروج بشكل علني ضد الرئيس مادورو، وذلك خوفا من أن يقوم النظام الحالي بالتضييق على الجالية اليهودية في فنزويلا التي يبلغ عدد أفرادها 6000 شخص".

وأفادت القناة نقلاً عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن "وزارة الخارجية الإسرائيلية ستعقد اجتماعا في القدس يوم غدا الأحد لصياغة توصيات تقدم إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي سيكون مطالبا باتخاذ القرار والحسم، ما إذا كانت إسرائيل ستواصل الصمت أو الانضمام إلى الغرب ودعم المعارضة في فنزويلا".

يذكر بأن زعيم المعارضة بفنزويلا خوان غوايدو نصب نفسه الأربعاء الماضي رئيسا بالوكالة، ليحصل بعدها بدقائق على اعتراف واشنطن به، وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.