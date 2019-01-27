قائد إيراني: بلغنا مرحلة الدفاع عن البلاد بمنهج هجومي جيد

أعلن قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حیدري، أن العمليات الهجومية مدرجة في جدول أعمال القوات المسلحة.

وفي تعليقه على مناورات القوة البرية الكبرى "اقتدار 97"، أكد العميد حيدري للتلفزيون الإيراني، مساء أمس السبت، أن هذه المناورات اختلفت بصورة ملحوظة عن المناورات السابقة، وفقا لوكالة "فارس"

© AP Photo / Ebrahim Noroozi مساعد قائد الجيش الإيراني: أصبحنا القوة الأولى في المنطقة

وتابع:"لقد أخذنا في هذه المناورات بعين الاعتبار أمرين مهمين، الأول التغييرات الهيكلية في القوة البرية للجيش والتي جرت وفقا لتوجيهات سماحة قائد الثورة حيث قمنا بتقييمها واختبارها في هذه المناورات".

واعتبر اعتماد النهج الهجومي الأمر الثاني في هذه المناورات، مضيفا أن الاستراتيجية العامة في القوات المسلحة والتي أبلِغنا بها من الجهات العليا تتمثل بالتغيير من حالة التصدي للتهديدات والإدارة الدفاعية للمناورات إلى الحالة الهجومية.

ووضح أن القوة البرية للجيش تجاوزت الوحدات التقلدية وتحولت إلى قوات تدخل سريع وألوية هجومية متحركة ووحدات آلية متحركة.

وأضاف أن القوات المسلحة ومن أجل الدفاع عن الوطن الإسلامي ليست بحاجة إلى منهج غير متكافئ إذ بلغنا مرحلة يمكننا من خلالها الدفاع عن البلاد بمنهج هجومي جيد.

يذكر أن مناورات "اقتدار 97" كانت قد انطلقت يوم أول أمس الجمعة وانتهت السبت في منطقة أصفهان العامة وسط البلاد بمشاركة 12 ألف عسكري من مختلف صنوف القوة البرية للجيش الإيراني وطيران الجيش والطائرات المسيرة ومقاتلات القوة الجوية.