الفالح يتحدث عن تأثير الأزمة في فنزويلا على أسواق النفط

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الأزمة في فنزويلا لا تؤثر حتى الآن على سوق النفط العالمي، ولا حاجة إلى أي إجراء آخر حتى الآن.

وأعلن أيضا أنه لم يناقش وضع فنزويلا مع زملاء من أوبك، قائلا:" لا، لم نناقش".

بالنسبة للسؤال عن تأثير الوضع في فنزويلا على سوق النفط العالمية، أجاب الفالح:" نأمل في الأفضل للشعب الفنزويلي، التأثير على السوق لا يزال صفر، سوق النفط مستقر جدا، لا يلزم اتخاذ أي إجراء الآن".

واندلعت الأزمة في فنزويلا بقوة جديدة في 23 يناير/ كانون الثاني، بعد أن أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه القائم بأعمال الرئيس للبلاد. وفي نفس اليوم، تم الاعتراف به من قبل السلطات الأمريكية وعدد من دول أمريكا اللاتينية.

ووصفها زعيم فنزويلا الحالي بأنها محاولة انقلاب. وفي اليوم التالي، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن وإغلاق جميع المؤسسات الدبلوماسية الأمريكية في البلاد.