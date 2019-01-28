إيران تبني محطات كهربائية في سوريا وحجر الأساس غدا

أعلن نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، أن إيران ستقوم ببناء عدة محطات للطاقة في المنطقة في إطار مذكرة التعاون الاقتصادي مع سوريا، وأولها سيتم وضع حجر الأساس له في اللاذقية غدا الثلاثاء.

وقال جهانغيري "وقعنا عقدا للتعاون في بناء وإعادة بناء العديد من محطات الطاقة في سوريا، مؤكدا أن حجر الأساس لأول محطة من هذا النوع سيتم وضعه غدا في اللاذقية".

ومن ناحيته أكد رئيس الوزراء السوري عماد خميس إن "الاتفاقيات دلالة على جدية سوريا بشكل كبير لتقديم التسهيلات للشركات الإيرانية العامة والخاصة للاستثمار وإعادة الإعمار".

وأضاف أن "الاتفاقيات التي وقعت اليوم هي استكمال للاتفاقيات الموقعة سابقا لكن اتفاقية التعاون الاقتصادي طويل الأمد هي أهم اتفاقية".

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ووصل جهانغيري إلى دمشق صباح اليوم الاثنين على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة تستغرق يومين تتركز على تعزيز العلاقات بين البلدين، والتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية.