خطوة وتصريحات قوية من قبل قائد الحرس الثوري الإيراني قد تثير غضب الإمارات

وأضاف: "على الأعداء أن يعلموا أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، وأن: "المقاتلين الإيرانيين سيدافعون عن كل شبر من هذه الجزر كمن يدافع عن شرفه".
وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني: "توفير الأمن في مضيق هرمز والخليج مسؤولية دول المنطقة"، وإن "إيران تلعب دورا هاما وأساسيا في تأمين المضيق ومياه الخليج".
وقال: "دول أصدقاء وجوار إيران باتت تدرك أن طهران هي الدولة الشقيقة والشريك الحقيقي لها".
وجزيرة أبو موسى، بالإضافة إلى جزيرتي طنب الصغرى، وطنب الكبرى، هي ثلاث جزر في مياه الخليج العربي يدور حولها نزاع على السيادة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وإيران التي سيطرت عليها في مطلع سبعينات القرن الماضي.
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