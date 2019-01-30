خطوة وتصريحات قوية من قبل قائد الحرس الثوري الإيراني قد تثير غضب الإمارات

أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، بأن تحريض دول الجوار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يجدي الاستكبار نفعا.

© Sputnik . Said Tsarnaev قائد عسكري إيراني كبير يصرح من على جزيرة "أبو موسى" المتنازع عليها مع الإمارات

وخلال زيارته العسكرية إلى جزيرة أبو موسى، المتنازع عليها مع الإمارات، قال جعفري، إن "جزيرة أبو موسى هي قلب إيران النابض"، مشيرا إلى أن "إثارة دول الجوار ضد إيران لن تحقق أهدافها"، وذلك وفقا لوكالة " أنباء فارس " الإيرانية.

وأضاف: "على الأعداء أن يعلموا أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، وأن: "المقاتلين الإيرانيين سيدافعون عن كل شبر من هذه الجزر كمن يدافع عن شرفه".

وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني: "توفير الأمن في مضيق هرمز والخليج مسؤولية دول المنطقة"، وإن "إيران تلعب دورا هاما وأساسيا في تأمين المضيق ومياه الخليج".

وقال: "دول أصدقاء وجوار إيران باتت تدرك أن طهران هي الدولة الشقيقة والشريك الحقيقي لها".

وجزيرة أبو موسى، بالإضافة إلى جزيرتي طنب الصغرى، وطنب الكبرى، هي ثلاث جزر في مياه الخليج العربي يدور حولها نزاع على السيادة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وإيران التي سيطرت عليها في مطلع سبعينات القرن الماضي.