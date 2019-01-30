الصين ترد على اتهامات أمريكا بالتهديدات الروسية الصينية المشتركة لها

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، غين شوانغ، اليوم الأربعاء، أن العلاقات الروسية-الصينية تشهد أفضل فترة في تاريخها، وأن التعاون بين موسكو وبكين غير موجه ضد دول أخرى.

© REUTERS / Damir Sagolj ترامب يصف لماذا الصين أخطر من روسيا

سبوتنيك. وقال شوانغ معلقا على تصريحات الاستخبارات الوطنية الأمريكية بشأن التهديدات التي يمثلها التعاون المتزايد بين موسكو وبكين: "العلاقات الروسية-الصينية في أعلى مستوياتها، لأننا تخلينا عن الأفكار التي عفا عليها الزمن "لعبة محصلتها صفر"، والتي تعني أن القوى الكبرى يمكن أن تكون إما حلفاء أو منافسين".

وشدد المتحدث على أن الصين وروسيا تلتزمان بالشكل الجديد للعلاقات بين الدول، علاقات لا تسمح بالمواجهة والتحالف، ولا يتم توجيهها ضد دول أخرى".

وكان مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دانييل كوتس، قد ذكر يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا الصين، ستعملان معا لمواجهة السياسة الأميركية. وفي رأيه، ستمثل الصين وروسيا مجموعة واسعة من التحديات الاقتصادية والسياسية، الاستخباراتية العسكرية والدبلوماسية، للولايات المتحدة وحلفائها.