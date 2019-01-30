نتنياهو عن صفقة الـ10 مليارات دولار: إسرائيل أصبحت قوة عالمية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل أصبحت قوة تكنولوجية عالمية، مشيرا إلى ضخ استثمارات تكنولوجيا بمليارات الدولارات في إسرائيل.

© REUTERS / Albert Gea شاهد... "إنتل" تطور نظارات ذكية بتصميم تقليدي وبقدرات مذهلة

وكتب نتنياهو على "تويتر"، اليوم الأربعاء "التقيت مدير عام شركة "إنتل" في إسرائيل في أعقاب قرار الشركة استثمار 40 مليار شيكل (حوالي 10 مليارات دولار) في إسرائيل".

وأضاف "هذا القرار يستحق الإشادة، وإسرائيل أصبحت قوة تكنولوجية عالمية".

وقدمت شركة "إنتل" الإسرائيلية، المتخصصة في تقنية رقائق ووحدات المعالجة الخاصة بأجهزة الكمبيوتر، الاثنين 26 يناير، خطة عمل للحكومة الإسرائيلية، تعلن فيها استمرار العمل بموقع "كريات جات" جنوب تل أبيب، مشيرة إلى أن مصنعها الجديد يتكلف حوالي 10 مليارات دولار، بحسب موقع "آي-24" الإسرائيلي.

وينتج المصنع الجديد رقائق إلكترونية تستخدم في إنتاج الهواتف الذكية، وكان من المقرر إقامته في إيرلندا أو في سنغافورة، قبل أن تستقر الشركة على إقامته في إسرائيل.

رئيس الوزراء نتنياهو التقى مدير عام شركة @intel بإسرائيل في أعقاب قرار الشركة استثمار 40 مليار شيكل في إسرائيل. رئيس الوزراء نتنياهو أشاد بهذا القرار وقال إن إسرائيل أصبحت قوة تكنولوجية عالمية. pic.twitter.com/1vzwk2VuEb — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 30, 2019

و"إنتل" هي شركة متعددة الجنسيات، وتعد واحدة من كبرى شركات صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال صناعة معالجات الكمبيوتر.