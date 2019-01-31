سيناتور أمريكي لقادة الاستخبارات: حان الوقت... أوقفوا ترامب

قال السيناتور الأمريكي تشاك تشومر، إن الوقت قد حان ليواجه قادة الاستخبارات الوطنية الرئيس دونالد ترامب، بعد الاتهامات التي وجهها إليهم.

وتشومار هو زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي شهد جلسة خاصة لمناقشة التهديدات العالمية، التي تواجه أمريكا وفقا لتقييم أجهزة الاستخبارات الأمريكية، الثلاثاء 29 يناير / كانون الثاني الجاري.

It’s past time for U.S. Intelligence Community leaders to stage an intervention with @realDonaldTrump.



My letter to Dan Coats, the Director of National Intelligence: pic.twitter.com/RVC2WvVcj7 — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 31, 2019

ونشر تشومر على صفحته على "تويتر"، اليوم الخميس 31 يناير، نسخة من الخطاب، الذي وجهه إلى رئيس الاستخبارات الوطنية دان كوتس، على خلفية تصريحات ترامب الأخيرة، التي وصف فيها قادة الاستخبارات بـ"السلبية والسذاجة".

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي: "الرئيس ترامب انتقد جسلة الاستماع الخاصة بقادة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، وهذا الأمر يقوض ثقة الشعب الأمريكي في تلك الأجهزة وفي الجهود، التي تبذلها لضمان الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، ولتأكيد نفوذ واشنطن العالمي".

Director of National Intelligence Dan Coats warned of potential interference by Russia and China in the 2020 election.@mitchellreports has more tonight on @NBCNightlyNews. pic.twitter.com/D7TgTdVhCd — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) January 29, 2019

وأضاف: "أناشدك وقادة الاستخبارات أن تكونوا يقظين بشأن التهديدات التي تواجهنا، لكنه لا يمكن السماح بمثل تلك التصريحات غير الواعية بشأن الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية".

President Trump seethed as he watched highlights of his intel chiefs testifying on Capitol Hill — singling out DNI Coats by name — and furious as he watched television chyrons blare that the officials had contradicted him.



— @kaitlancollins reports https://t.co/PM61J5IHRl — Josh Campbell (@joshscampbell) January 31, 2019

وطالب تشاك تشومر قادة الاستخبارات بأن يجدوا طريقة للجلوس مع الرئيس الأمريكي مواجهته بحقيقة التهديدات، التي تواجه الأمن القومي الأمريكي، لجعل الأمور أكثر وضوحا".

DNI Coats ignorant or lying? You choose.



Oops! Iran Announces Transfer of Uranium Yellowcake — Day After DNI Director Dan Coats Refutes Trump, Insists Iran Is Not Pursuing Nukes https://t.co/YKMYbEFe2A via @gatewaypundit — Matthew C Beals (@MatthewCBeals) January 30, 2019

وكشف تقرير "دان كوتس"، وجود تباين كبير بين ما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التهديدات العالمية، وتقييم الأجهزة الاستخباراتية لتلك التهديدات.