ارتفاع عدد قتلى انهيار سد في البرازيل إلى 110

وأضافوا أنه تم التعرف حتى الآن على هوية 57 شخصا تم انتشال جثثهم بعد تدفق الأوحال جراء انهيار سد حجز المخلفات التابع لشركة فالي لتعدين الحديد، بحسب رويترز.
ووفقا للسلطات المحلية، فإن أعداد الضحايا قد ترتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ، والتي قد تستمر عدة أسابيع.
يشار أنه تم إنقاذ أكثر من 360 شخصا في مكان الحادث، مشيرة أن 23 منهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وانهار سد المنجم الذي تملكه شركة "فالي" فيالبرازيل يوم الجمعة في ثاني حادث من نوعه تشهده نفس الشركة خلال نحو 3 سنوات.
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