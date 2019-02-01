ارتفاع عدد قتلى انهيار سد في البرازيل إلى 110

قال رجال إنقاذ يعملون في موقع انهيار سد في بلدة برومادينهو البرازيلية أمس الخميس إن عدد القتلى جراء الحادث ارتفع إلى 110 بينما لا يزال 238 آخرون في عداد المفقودين.

وأضافوا أنه تم التعرف حتى الآن على هوية 57 شخصا تم انتشال جثثهم بعد تدفق الأوحال جراء انهيار سد حجز المخلفات التابع لشركة فالي لتعدين الحديد، بحسب رويترز.

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هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 99 شخصا، بينما لا يزال 259 آخرون في عداد المفقودين، وفقا لشبكة "غلوبو" البرازيلية نقلا عن السلطات المحلية.

ووفقا للسلطات المحلية، فإن أعداد الضحايا قد ترتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ، والتي قد تستمر عدة أسابيع.

يشار أنه تم إنقاذ أكثر من 360 شخصا في مكان الحادث، مشيرة أن 23 منهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وانهار سد المنجم الذي تملكه شركة "فالي" فيالبرازيل يوم الجمعة في ثاني حادث من نوعه تشهده نفس الشركة خلال نحو 3 سنوات.