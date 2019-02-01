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13:44 01 فبراير/ شباط 2019
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    الجيش السوري

    روسيا: الوجود العسكري الإيراني في سوريا شرعي والانسحاب يجب بحثه بين البلدين

    © Sputnik . Morad Saeed
    العالم
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    صرح السفير الروسي لدى إيران، ليفان دجاغاريان، اليوم الجمعة، أن مسألة انسحاب العسكريين الإيرانيين من سوريا يجب بحثها بين دمشق وطهران والوجود الإيراني في سوريا شرعي.

    موسكو — سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "هذه القضية هي من اختصاص قيادة الجمهورية العربية السورية. وإذا تمت مناقشتها ، فبين بين دمشق وطهران فقط، لأن الوجود العسكري الإيراني في سوريا شرعي والمستشارون الإيرانيون موجودون بدعوة من الحكومة السورية الشرعية".

    السفير السوري لدى روسيا رياض حداد
    © Sputnik . Alexander Natruskin
    سفير دمشق لدى روسيا يعلق على الوجود الإيراني في سوريا
    ويذكر بهذا الصدد أن إيران قدمت دعما كبيرا للحكومة السورية في حربها ضد الإرهاب، بما في ذلك والدعم اللوجستي والتقني والمالي وإرسال بعض القوات المقاتلة الإيرانية لسوريا، ولهذا تعتبر إيران تواجدها في سوريا، التي تشهد أزمة منذ آذار/مارس 2011، شرعيا وجاء بناء على طلب من الحكومة السورية.

    وكان أكد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أكد في وقت سابق على أهمية المحافظة على وحدة سوريا، مشيرا إلى أن مسار أستانا كان فعالا في التوصل لحلول حول الأزمة في سوريا.

    وقال ظريف: "علينا العمل على الحفاظ على وحدة سوريا ومحاربة الإرهاب وأعتقد أن أصدقاءنا الروس معنا في هذا التصور".

    انظر أيضا:

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    سفير دمشق لدى روسيا يعلق على الوجود الإيراني في سوريا
    الكلمات الدلالية:
    التواجد الإيراني في سوريا, الحكومة الروسية, سوريا
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