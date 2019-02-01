روسيا: الوجود العسكري الإيراني في سوريا شرعي والانسحاب يجب بحثه بين البلدين

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "هذه القضية هي من اختصاص قيادة الجمهورية العربية السورية. وإذا تمت مناقشتها ، فبين بين دمشق وطهران فقط، لأن الوجود العسكري الإيراني في سوريا شرعي والمستشارون الإيرانيون موجودون بدعوة من الحكومة السورية الشرعية".
وكان أكد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أكد في وقت سابق على أهمية المحافظة على وحدة سوريا، مشيرا إلى أن مسار أستانا كان فعالا في التوصل لحلول حول الأزمة في سوريا.
وقال ظريف: "علينا العمل على الحفاظ على وحدة سوريا ومحاربة الإرهاب وأعتقد أن أصدقاءنا الروس معنا في هذا التصور".
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