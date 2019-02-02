العثور على "أسطول هتلر المختفي"

تم العثور على 3 غواصات ألمانية في البحر الأسود.

وعثر عليها المهندس التركي سيلتشوك كولاي.

وكات هذه الغواصات تابعة للأسطول الألماني خلال الحرب العالمية الثانية. وكانت تذهب إلى البحر الأسود من ميناء كونستانتا في رومانيا. وتم إغراقها بعدما انسحبت رومانيا من التحالف الألماني وانضمت إلى التحالف المعادي لهتلر في عام 1944.

وطالما ظل مكان وجود غواصات U-23 و U-19 و U-20 مجهولا. لهذا اعتبرت من قطع "أسطول هتلر المختفي".

وذكر التلفزيون التركي أن سيلتشوك بدأ يبحث عن "الأسطول المختفي" بعدما عثر على خارطة تشير إلى مكان نزول طاقم إحدى الغواصات الثلاث المفقودة إلى الشاطئ في عام 2008.

ثم تم اكتشاف الغواصات الثلاث في مكان يبعد 300 متر عن شواطئ استانبول.

وتم تصوير فيلم عن البحث عن الغواصات الألمانية "المختفية" في البحر الأسود.