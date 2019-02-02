زلزال بقوة 6.1 يضرب منطقة سيبيروت شمالي إندونيسيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة سيبيروت شمالي إندونيسيا.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب موقع الهيئة، فإن "الزلزال سجل 6.1 درجة على مقياس ريختر، وعمق 10 كيلومترات".

© AFP 2018 / Pedro Pardo زلزال مدمر يضرب المكسيك وبنايات العاصمة تترنح

ولم تعلن وكالة التخفيف من الكوارث الإندونيسية عن سقوط أي ضحايا أو أضرار جراء الزلزال.

وتقع إندونيسيا في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل. وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا.

كما قتل أكثر من 300 شخص في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجرح أكثر 1400 إثر موجة تسونامي ضرب سواحل غرب أندونيسيا، وهي الموجة التي اعتبرتها وسائل إعلام إندونيسية ثاني أكبر كارثة تضرب البلاد منذ عام 2004.