طوكيو تتفهم دوافع واشنطن حول معاهدة الصواريخ النووية

أفاد الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهيدا سوغا، اليوم الاثنين 4 شباط/فبراير، أن طوكيو تعتبر الوضع الخاص بمعاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى حالة غير مرغوب فيها، لكنها تفهم دوافع الولايات المتحدة.

طوكيو — سبوتنيك. وقال سوغا خلال إيجاز إعلامي: "لقد لعبت هذه المعاهدة دورا تاريخيا فيما يخص مسألة السيطرة والحد من التسلح. ونحن نعتبر الحالة التي تضطر إلى وقف سريان هذه المعاهدة حالة غير مرغوب فيها"، مشيرا إلى أن طوكيو "تدرك جوهر المشكلة التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعلان قرارها".



© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy موسكو: واشنطن أبلغتنا بشكل رسمي تعليق التزاماتها ضمن معاهدة الصواريخ النووية