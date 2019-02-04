طوكيو تتفهم دوافع واشنطن حول معاهدة الصواريخ النووية

طوكيو — سبوتنيك. وقال سوغا خلال إيجاز إعلامي: "لقد لعبت هذه المعاهدة دورا تاريخيا فيما يخص مسألة السيطرة والحد من التسلح. ونحن نعتبر الحالة التي تضطر إلى وقف سريان هذه المعاهدة حالة غير مرغوب فيها"، مشيرا إلى أن طوكيو "تدرك جوهر المشكلة التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعلان قرارها".
ونددت روسيا بقرار الولايات المتحدة، قائلة إنها جزء من "استراتيجية" واشنطن للتنصل من التزاماتها الدولية. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت الماضي، أن روسيا سترد على قرار واشنطن بالمثل وتقوم بتعليق مشاركتها في هذه المعاهدة. وأشار إلى أنه ينبغي على روسيا ألا تنجر إلى سباق التسلح باهظ التكاليف بالنسبة لموسكو وهي لن تنجر إليهن، موضحا أن كافة الاقتراحات التي تقدمت بها روسيا في مجال نزع السلاح تبقى مطروحة على الطاولة والأبواب مفتوحة، إلا أنه طالب في الوقت ذاته بعدم الشروع في أي مفاوضات حول هذه القضية مستقبلا.
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