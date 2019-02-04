بريطانيا تعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، بأن بلاده تعترف بخوان غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.

وزير الخارجية البريطاني وفي تغريدة على صفحته الخاصة على "تويتر"، قال "فيها بأن الرئيس مادورو لم يعلن عن انتخابات في الأيام الثمانية التي تم تحديدها له.

ولذلك المملكة المتحدة الى جانب شركائها الأوروبين تعترف بخوان غوايدو، كرئيس دستوري مؤقت الى ان يتم اجراء انتخابات ذات مصداقية.ونأمل أن يقربنا هذا من نهاية للأزمة".

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) ٤ فبراير ٢٠١٩

هذا و كانت عدد من الدول الاوروبية ومنها إسبانيا قد سبقت بريطانيا في الإعتراف بغوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.

في الوقت الذي استخدمت فيه إيطاليا حق "الفيتو"، اليوم الاثنين، ضد بيان الاتحاد الأوروبي حول الاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما،

الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.