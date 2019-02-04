صندوق النقد يوافق على شريحة خامسة بقيمة 2 مليار دولار من قرض موجه لمصر

وافق صندوق النقد الدولي على الشريحة الخامسة من قرض موجه لمصر تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، حسبما أعلنت وزارة المالية المصرية.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh كيف رد المصريون على إشادة مديرة صندوق النقد

القاهرة — سبوتنيك . وافق صندوق النقد الدولي على الشريحة الخامسة من قرض موجه لمصر تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، وبحسب بيان الوزارة، "أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار، وذلك باجتماعات الصندوق التي تم عقدها اليوم في واشنطن".

وأوضح الوزير، وفقا للبيان، "أنه من المتوقع حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال الأيام القادمة، وبذلك تكون مصر قد تسلمت 10 مليار دولار من إجمالي قيمة قرض الصندوق والمقدر بـ 12 مليار دولار على 3 سنوات".

وأضاف وزير المالية أن "موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأن الدولة جادة في تنفيذ هذا البرنامج الوطني، وهذا ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة".

وأشار وزير المالية إلى أن "إشادة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي مؤخرا بما يتم تنفيذه في مصر من خطوات إصلاحية حقيقية تعد شهادة ثقة من كبرى المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وما يتم تنفيذه بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل وتخفيض نسبة العجز الكلي".