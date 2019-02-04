بعد تصريحاته عن مراقبة إيران... قاسمي يهاجم ترامب

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إنه على أوروبا تنفيذ التزاماتها لضمان استمرار الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه.

وتابع قاسمي، في مقابلة صحفية مع وكالة أنباء فارس، اليوم الاثنين 4 فبراير/ شباط: "يجب الطلب من أوروبا حتى تنفذ التزاماتها حيال الاتفاق النووي بسرعة".

وأضاف: "كنا نؤمن بأن أوروبا قادرة على تدشين الآلية المالية بعيدا عن الضغوط الخارجية وفي مهلة زمنية قصيرة، ولم يكن من المفروض أن يكون هناك أي صلة بين الآلية المالية والملفات الأخرى".

وأعرب قاسمي عن استياء إيران لتأخر أوروبا لتنفيذ الآلية المالية الأوروبية، بالقول: "هذه الآلية تعد جزءا من التزامات أوروبا لاستمرار الاتفاق النووي وإذا كان وضع الشروط مسموحا، إيران فقط يمكنها فعل ذلك وطرح شروطها".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إذا لم تنفذ أوروبا التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، فإن الأوضاع سوف تتغير والسلطات العليا في الدولة سوف تتخذ القرار حول ذلك".

وردا على تصريحات ترامب الأخيرة حول أسباب بقاء الولايات المتحدة في العراق قال قاسمي: "لا يمكن أن نأخذ كلام ترامب على محمل الجد، وما كان من المفروض أن يذهب الأمريكيين إلى العراق"، مضيفا: "بقاؤهم في هذه الدولة المستقلة خطأ استراتيجي وقانوني".

و أضاف: "ترامب وقواته لن يستطيعوا أن يراقبوا إيران عن طريق العراق".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام في لقاء مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، إنه يريد إبقاء قوات الولايات المتحدة في قاعدة عين الأسد لمراقبة إيران، ما أثار استياء السلطات الإيرانية والعراقية.