القيادة المركزية الأمريكية تكشف عن أعداد "الدواعش" ومكان تواجدهم في سوريا

وقال فوتيل: "هناك نحو 1000-1500 من مسلحي تنظيم "داعش" يتواجدون في منطقة صغيرة".
وعندما طلب منه التعليق على وجود نحو 20-30 ألف مسلح في صفوف "داعش"، أجاب بأنهم مبعثرون في جميع أنحاء البلاد.
وأكد قائد القيادة المركزية على أن "القوات البرية الأمريكية ستغادر سوريا بطريقة مدروسة ومنسقة في الوقت الذي نتشاور فيه مع حلفائنا وشركائنا لتنفيذ جهود تحقيق الاستقرار."
هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر عام 2018، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش" في سوريا، وستبدأ سحب قواتها من سوريا، لكن من دون تحديد جدول زمني.
وتسبب هذا القرار المفاجئ في انتقادات من بعض جنرالاته ومستشاري الأمن القومي، ما أدى إلى استقالة وزير الدفاع الأمريكي ، جيمس ماتيس.
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