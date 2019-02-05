القيادة المركزية الأمريكية تكشف عن أعداد "الدواعش" ومكان تواجدهم في سوريا

أعلن القيادة المركزية الأمريكية أنه لم يتبقى سوى 1500 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، في سوريا مشيرا إلى أنهم يتواجدون في منطقة صغيرة.

© AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye عقب زيارة دمشق... العراق يلمح إلى دور أكبر في سوريا بعد انسحاب أمريكا

واشنطن — سبوتنيك . أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، جوزيف فوتيل، اليوم الثلاثاء 5 شباط/ فبراير، أنه لم يتبقى سوى 1500 من مسلحي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في سوريا ، يتواجدون في منطقة صغيرة.

وقال فوتيل: "هناك نحو 1000-1500 من مسلحي تنظيم "داعش" يتواجدون في منطقة صغيرة".

وعندما طلب منه التعليق على وجود نحو 20-30 ألف مسلح في صفوف "داعش"، أجاب بأنهم مبعثرون في جميع أنحاء البلاد.

وأكد قائد القيادة المركزية على أن "القوات البرية الأمريكية ستغادر سوريا بطريقة مدروسة ومنسقة في الوقت الذي نتشاور فيه مع حلفائنا وشركائنا لتنفيذ جهود تحقيق الاستقرار."

هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر عام 2018، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش" في سوريا، وستبدأ سحب قواتها من سوريا، لكن من دون تحديد جدول زمني.

وتسبب هذا القرار المفاجئ في انتقادات من بعض جنرالاته ومستشاري الأمن القومي، ما أدى إلى استقالة وزير الدفاع الأمريكي ، جيمس ماتيس.