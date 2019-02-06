موسكو تؤكد أولوية التسوية السياسية السورية وتسهيل عودة اللاجئين

أعلن ممثل وزارة الخارجية الروسية في مكتب التمثيل لمقر التنسيق المشترك لعودة اللاجئين السوريين، إيغور تساريكوف، اليوم الأربعاء، أن الخارجية الروسية ستواصل إعطاء الأولوية لمسألة التسوية السياسية في سوريا وتسهيل عودة اللاجئين السوريين والنازحين.

© Sputnik . Alexei Kudenko لافروف: العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء

موسكو — سبوتنيك . وقال تساريكوف في اجتماع مشترك لهيئة التنسيق المشترك الروسي السوري لعودة اللاجئين : "على المسار السياسي، نواصل العمل مع إيران وتركيا بالتنسيق مع الأطراف السورية والأمم المتحدة لإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف".

وأضاف ممثل الخارجية الروسية: "استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، يوم 21 يناير/كانون الثاني، غير بيدرسون، في موسكو، حيث حل المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة بشأن سوريا خلفا لـستيفان دي ميستورا يوم 7 يناير/كانون الثاني".

وتابع تساريكوف: "خلال المحادثات، تم التأكيد على العزم لتعزيز العملية السياسية التي يقوم بها ويقودها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، وتم الإعراب عن التزام متبادل لدعم التفاعل بين الدول الضامنة لـ "منصة أستانا" والأمم المتحدة من أجل التسوية السورية".

وأكد تساريكوف أن "هذا سيسمح في قناعتنا بإطلاق عملية سياسية مستدامة على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وطبقًا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

وتتواصل الجهود الروسية لعودة اللاجئين والنازحين السوريين، حيث وفقا للمركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، يعود إلى سوريا يوميا ألف لاجئ.