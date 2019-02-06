بومبيو: يجب أن نهزم "داعش" هزيمة نكراء وأبدية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمام وزراء خارجية التحالف الدولي، "يجب أن نهزم داعش هزيمة نكراء وأبدية وأن لا نوفر لهم ملذات آمنة".

القاهرة- سبوتنيك كما دعا الوزير وزراء خارجية التحالف الدولي للقضاء على "داعش" لتجديد الالتزام بالقضاء على التنظيم المتطرف نهائيا، مشيرا إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ليس نهاية المعركة بالنسبة لواشنطن.

وقال بومبيو، في مؤتمر لوزراء خارجية التحالف الدولي في واشنطن، إن "الانسحاب من سوريا يمثل مرحلة جديدة لمعركة قديمة وسياساتنا واستراتيجياتنا لم تتغير.

وأعلن ترامب، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في سوريا. وأشار إلى أن هذا هو السبب الوحيد الذي كان لبقاء الجيش الأمريكي في البلاد.