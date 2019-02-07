الشرطة البريطانية تواصل عمليات البحث عن مشتبه بهم في حادث سالزبوري

أفاد ممثل شرطة لندن تعليقا على الأنباء حول شخص ثالث مشتبه به في قضية الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، بأن الشرطة البريطانية تواصل التحقيق في حادث سالزبوري على محاور عدة، بما في ذلك العمل على التعرف على المشتبه بهم المحتملين الآخرين.

© REUTERS / Henry Nicholls روسيا: لندن ترفض التعاون في حادثي سالزبوري وأميسبوري بدون أية تفسيرات

لندن- سبوتنيك . وقال المحاور لوكالة "سبوتنيك": "يقوم فريق التحقيق في العمل على عدة محاور، بما في ذلك التعرف على هوية أي من المشتبه بهم الآخرين الذين يحتمل تورطهم في تنفيذ الاعتداء أو التخطيط له".

وأضاف: "لسنا على استعداد لمناقشة تفاصيل ما يجري التحقيق فيه".

يذكر أنه سبق وأفادت صحيفة "دايلي تليغراف" بأن مواطنا روسيا ثالثا يدعى سيرغي فيودوروف له علاقة بحادث سالزبوري، قرر إلغاء رحلته بالطائرة من لندن في الموعد المقرر وما زال يتواجد في بريطانيا.

وتدهورت العلاقات بين روسيا وبريطانيا بشكل حاد على خلفية الحادث الذي وقع في سالزبوري البريطانية. ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" وينفي الجانب الروسي هذه الاتهامات بشكل قاطع.