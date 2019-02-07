بوغدانوف يناقش الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمة السورية مع السفير المصري

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والسفير المصري لدى موسكو إيهاب نصر ناقشا آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع في سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أن الاجتماع عقد، اليوم الخميس، بناء على طلب السفير المصري.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "خلال اللقاء جرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الرئيسية بما في ذلك الوضع في الأراضي الفلسطينية واحتمالات تسوية فلسطينية إسرائيلية وتطورات الأوضاع في سوريا".

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والتقى نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، أمس الأربعاء، مع قادة حزبيين سوريين في موسكو، وبحث معهم التسوية السياسية للنزاع في سوريا.

وتعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.