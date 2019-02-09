ترامب يؤكد عقد اجتماعا مع كيم جونغ أون في فيتنام يومي 27 و28 فبراير

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، خططه لعقد الاجتماع الثاني مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في فيتنام يومي 27 و28 شباط /فبراير.

موسكو — سبوتنيك. وكتب ترامب على حسابه بموقع "تويتر": "غادر من يمثلني للتو كوريا الشمالية، بعد اجتماعا مثمرا، واتفقوا على موعد القمة الثانية مع كيم جونغ أون وستعقد في هانوي بفيتنام يومي 27 و28 شباط /فبراير".

وأضاف ترامب: "كوريا الشمالية ستصبح تحت قيادة كيم جونغ أون مركزا اقتصاديا رائعا. قد يفاجئ الكثير، لكنه لن يفاجئني، لأنني أعرفه جيدا وفهمت جيدا قدرته. ستصبح كوريا الشمالية صاروخا، ولكن صاروخا آخر".

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2019

وعقدت القمة الأولى بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي في حزيران/يونيو عام 2018 حيث أكد الطرفان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.