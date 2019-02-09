تل أبيب تعلن عن هوية منفذ عملية قتل شابة إسرائيلية في القدس

أعلنت الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم، عن هوية الفلسطيني الذي ألقت القوات الإسرائيلية القبض عليه بتهمة قتل شابة إسرائيلية في القدس قبل يومين.

© Sputnik . Israel Defense Forces مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز الزعيم شرقي القدس

القاهرة — سبوتنيك . أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير غندلمان، مساء اليوم السبت 9 فبراير/شباط، هوية الفلسطيني الذي ألقت القوات الإسرائيلية القبض عليه بتهمة قتل شابة إسرائيلية في القدس قبل يومين.

وقال غندلمان، عبر صفحته على تليغرام، نقلا عن جهاز الأمن العام "شاباك"، إن "قاتل الشابة أوري أنسباخير التي قتلت بوحشية مروعة في غابة بأورشليم (القدس) قبل يومين هو المدعو عرفات إرفاعية، 29 عاما من سكان الخليل".

وقال غندلمان إن الفلسطيني "اعترف بأنه خرج صباح الخميس من منزله حاملا سكينا باتجاه بيت جالا، إلا أنه شاهد المرحومة في إحدى الغابات وقتلها، والتحقيق معه لا يزال مستمرا".