ظريف من بيروت: نقف إلى جانب لبنان في الظروف كافة

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستمر يومين.

وقال ظريف​، في كلمة له بمطار بيروت الدولي​، "من دواعي سروري أن تتزامن زيارتي الحالية إلى لبنان مع مناسبة سعيدة تتمثل في ​تشكيل الحكومة​ اللبنانية الجديدة"، مؤكدا الموقف الدائم لإيران في الوقوف إلى جانب لبنان الشقيق في الظروف كافة، وذلك وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR مشروع بيان وزاري: الحكومة اللبنانية ملتزمة بإصلاحات سريعة

وأضاف: "نعتبر أن التجربة اللبنانية الفريدة هي نموذج يحتذى به على صعيد المنطقة، فلبنان هو من جهة عنوان للحرية والديمقراطية، ومن جهة أخرى عنوان للمقاومة والصمود"، معربا عن أمله بأن يتمكن من لقاء المسؤولين للتشاور وتبادل وجهات النظر حول ملفات عدة.

وأوضح أن "هذه الزيارة لها هدفان أساسيان، الأول يتمثّل بإعلان التضامن والوقوف إلى جانب لبنان، والثاني الإعلان عن استعدادها إيران الكامل لتقديم الدعم وللتعاون مع ​الحكومة اللبنانية​ الشقيقة في كل المجالات وعلى الصعد كافة.

وكانت القوى السياسية اللبنانية، توصلت بعد 9 أشهر من الانتظار والخلافات، إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، ضمت ممثلين عن مختلف الأحزاب والحركات السياسية.