أردوغان يخبر بوتين بزيادة الضغوط الأمريكية على تركيا بسبب صفقة منظومات "إس-400"

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مستهل لقائه بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن بلاده تتعرض لضغوطات كبيرة من الولايات المتحدة بسبب صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وقال أردوغان: "فيما يخص "إس-400"، معروف للجميع أن القيادة الأمريكية تمارس ضغوطا كبيرة علينا بسبب هذه المسألة".

© Sputnik . Sergei Malgavko تركيا تبدأ ببناء ساحة لمنظومة "إس-400" الروسية

تجدر الإشارة إلى أن روسيا وتركيا قد وقعتا، في كانون الأول/ديسمبر عام 2017، في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400"، ووفقاً لبيان صادر عن أمانة صناعة الدفاع التركية، فإن أنقرة ستشتري بطاريتين من هذا النظام الجوي، سيخدمهما موظفون أتراك، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا.

وتعتبر منظومة الدفاع الجوي "إس-400" الأكثر تطورا في العالم، فهي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كم وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كم، ودخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.