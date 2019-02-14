مزاعم خطيرة لمصدر في "فيلق القدس" بشأن عمليات خفية داخل إسرائيل

وزعم المصدر في تصريحاته للصحيفة أن الحرس و"حزب الله" استطاعا تجنيد عدد من اليهود الإسرائيليين لشراء منازل آمنة داخل إسرائيل قرب قطاع غزة وحدود جنوب لبنان والجولان السوري، في نقاط مقابلة للحدود، مبينا أنه تم حفر أنفاق تصل بين تلك المنازل لاستعمالها في العبور إلى داخل إسرائيل.

© AFP 2018 / THOMAS HARTWELL مع دفء العلاقات الخارجية الإسرائيلية... نتنياهو يهدد إيران من "وارسو"

وأضاف المصدر أن الأنفاق التي استطاع الإسرائيليون كشفها في عملية درع الشمال قبل نحو شهر، كان معظمها مهجورا ولم يستخدم لسنوات طويلة، وتم الإبقاء عليها لحالات الضرورة، مبيناً أن مبتكري فكرة هذه الأنفاق هم فلسطينيون من قطاع غزة.

وذكر أن توسيع حفر الأنفاق من غزة إلى لبنان وسورية بدأ منذ نحو 10 أعوام بمساعدة الفلسطينيين، وكان استخدامها محدوداً في البداية، لكنها تطورت الآن إلى أنفاق ضخمة جدا، مشيرا إلى أن عملية بنائها تعثرت بعد وصول الرئيس حسن روحاني إلى السلطة، حيث كانت الحكومة الإيرانية تضغط على الحرس الثوري ليوقف تلك العمليات، لكن منذ نحو عام عاد البناء إلى وتيرته السابقة، بعد تزايد المخاوف من إمكانية هجوم إسرائيلي أو أمريكي على إيران.

ولفت إلى أن الحرس بدأ منذ عامين العمل على مشروع لإنشاء أنفاق ضخمة جدا، بحيث يمكن من خلالها إدخال صواريخ وأسلحة ومقاتلين إلى داخل إسرائيل من لبنان أو سورية، الأمر الذي يسهل إطلاق الصواريخ دون أن ترصدها منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، أو الهجوم على الجيش الإسرائيلي من الخلف، إلى جانب قطع طرق الإمدادات عن إسرائيل فيما لو نشبت حرب بينها وبين "حزب الله".