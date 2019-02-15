إصابة 4 ضباط شرطة بحادثة إطلاق نار في ولاية إيلينوي الأمريكية

واشنطن — سبوتنيك. وبحسب "رويترز"، أظهر تسجيل فيديو على وسائل إعلام محلية عددا من سيارات الشرطة وهي تحيط بمجمع تجاري كبير في أورورا.
وأضافت الصحيفة، هناك معلومات غير مؤكدة عن وفاة شخص واحد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، حادثة إطلاق النار وقعت في مكتب شركة هنري برات.
وبدوره، أعلن متحدث باسم الشرطة المحلية في ولاية إيلينوي الأمريكية اعتقال المشتبه به في حادثة إطلاق النار في مدينة أورورا بالولاية.
EMERGENCY UPDATE | 3 p.m.— City of Aurora, IL (@CityofAuroraIL) February 15, 2019
THE SHOOTER HAS BEEN APPREHENDED! The area is still on lock down!
More information will be provided soon.
وقال المتحدث لقناة "سي إن إن" إن ضباط إنفاذ القانون يواصلون تفتيش المكان، لأنهم لا يستبعدون أن يكون للمشتبه به متواطئين.
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