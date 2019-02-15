إصابة 4 ضباط شرطة بحادثة إطلاق نار في ولاية إيلينوي الأمريكية

قال مسؤولون بمدينة أورورا في ولاية إيلينوي الأمريكية على تويتر إن الشرطة تتعامل مع "مسلح نشط" في المدينة اليوم الجمعة.

واشنطن — سبوتنيك. وبحسب "رويترز"، أظهر تسجيل فيديو على وسائل إعلام محلية عددا من سيارات الشرطة وهي تحيط بمجمع تجاري كبير في أورورا.

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وقالت صحيفة " ديلي هيرالد " الأمريكية، إن أربعة من ضباط الشرطة أصيبوا بجروح وعددا من المواطنين جراء إطلاق نار في مكتب بمدينة أورورا في ولاية إيلينوي بالولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة، هناك معلومات غير مؤكدة عن وفاة شخص واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، حادثة إطلاق النار وقعت في مكتب شركة هنري برات.

وبدوره، أعلن متحدث باسم الشرطة المحلية في ولاية إيلينوي الأمريكية اعتقال المشتبه به في حادثة إطلاق النار في مدينة أورورا بالولاية.

EMERGENCY UPDATE | 3 p.m.



THE SHOOTER HAS BEEN APPREHENDED! The area is still on lock down!



More information will be provided soon. — City of Aurora, IL (@CityofAuroraIL) February 15, 2019

وقال المتحدث لقناة "سي إن إن" إن ضباط إنفاذ القانون يواصلون تفتيش المكان، لأنهم لا يستبعدون أن يكون للمشتبه به متواطئين.