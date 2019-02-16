أردوغان يعلن إمكانية قيام روسيا وتركيا وإيران بعمليات مشتركة في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يستبعد القيام بعملية مشتركة بين تركيا وروسيا وإيران ضد الجماعات المتطرفة في سوريا

قال أردوغان للصحفيين الأتراك على متن الطائرة، عند عودتهم من سوتشي "يمكن تنفيذ العمليات المشتركة مع روسيا وإيران في أي وقت وفقا للتطورات، لا توجد عقبات لهذا، المهم بالنسبة لنا هو سلامة سكان إدلب" كما نقلت عنه صحيفة حريت.

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وأضاف الرئيس التركي أن الجيش التركي والروسي يقومان بعمل مكثف لتنفيذ مذكرة إدلب ومكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة.

واحتضنت مدينة سوتشي جنوبي روسيا، أمس الخميس، القمة الثلاثية الرابعة حول سوريا بين الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين والإيراني، حسن روحاني والتركي، رجب طيب أردوغان، حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل للوصول للتسوية السياسية في سوريا، مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ومع التركيز على الوضع في محافظة إدلب شرقي البلاد إضافة إلى الرفض القاطع لمحاولات فرض حقائق جديدة على الأرض في سوريا تحت غطاء محاربة الإرهاب.