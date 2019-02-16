مباحثات التجارة بين الصين وأمريكا تحقق تقدما مهما

عبرت وسائل إعلام رسمية في الصين اليوم السبت عن تفاؤلها الحذر بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس شي جين بينغ قال فيها إن أسبوعا من المحادثات حقق تقدما "خطوة بخطوة".

أدلى الرئيس شي جين بينغ بهذه التصريحات خلال اجتماع يوم الجمعة مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين في بكين، بعد أسبوع من مباحثات على مستوى رفيع.

© AFP 2018 / Saul Loeb على خلفية الحرب التجارية... ترامب يشمت في الصين بعد تراجع اقتصادها

وقالت صحيفة "بيبولز دايلي" الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في تعليق إن اجتماع شي جين بينغ مع المفاوضين الأمريكيين أكد التقدم الذي تحقق في مباحثات سابقة و"أعطى زخما جديدا للمرحلة التالية من تطور العلاقات التجارية الأمريكية الصينية".

وقالت الصحيفة في نسختها المحلية إن المباحثات "حققت تقدما مهما" للجولة التالية من المفاوضات في واشنطن الأسبوع المقبل.

أضافت "من المأمول أن يحافظ الجانبان على الزخم الجيد في المشاورات الحالية وأن يسعيا من أجل التوصل إلى اتفاق في النطاق الزمني المحدد".

ومن المنتظر أن ترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على سلع مستوردة من الصين بقيمة 200 مليار دولار بنسبة 25 في المئة، مقارنة مع عشرة بالمئة حاليا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من مارس /آذار يحقق المطالب الأمريكية المتمثلة في فرض الصين قيودا على نقل التكنولوجيا وتطبيق حقوق الملكية الفكرية على نحو أفضل.

وقالت "بيبولز دايلي" في نسختها الدولية إن "الفكر والألاعيب التي تكون محصلتها صفر، والتي تهدف لتحقيق الفوز لنفسي وإلقاء الخسارة عليك، لا يمكنها إلا أن تجعل الطرفين خاسرين.

يمكننا فقط أن نجد حلا مقبولا للجانبين على أساس الاحترام المتبادل والمعاملة المتساوية، ومن خلال الحوار والتشاور".