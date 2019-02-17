طهران تستدعي السفير الباكستاني بشأن الهجوم على الحرس الثوري

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، سفير باكستان في بلادها بشأن التفجير الإرهابي الذي أدى إلى مقتل 27 من عناصر الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، أبلغت الخارجية الإيرانية السفير الباكستاني احتجاجها على وجود جماعات متشددة تنشط من ملاذات آمنة في باكستان، والتي تشن مرارا هجمات من هناك عليها.



وأكد السفير الباكستاني أنه سيمرر احتجاج إيران لحكومة بلاده، للنظر في القضية.

وتبنت جماعة تطلق على نفسها "جيش العدل" مسوؤليتها عن تفجير سيارة مفخخة استهدفت حافلة لقوات الحرس الثوري جنوب شرقي إيران.

من جانبه، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران في بيان له أن "الارهابيين التكفيريين وعملاء أجهزة المخابرات التابعة لنظام الهيمنة والاستكبار يقفون وراء التفجير في زاهدان".

وجاء في البيان، أن "الانفجار نجم عن سيارة مفخخة تم تفجيرها قرب الحافلة التي كانت تقل القوات العائدة من مهمة تأمين الحدود".