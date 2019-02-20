روحاني: أمریكا توظف كافة إمكانیاتها ضد الشعب الإیراني

جدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، هجومه على الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أنها توظف إمكانياتها ضد الشعب الإيراني.

نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن الرئيس روحاني قوله "إن المؤامرات الأمريكية ضد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، خاصة على الصعید السیاسي مآلها الفشل".

© REUTERS / Lisi Niesner روحاني: الحرب الاقتصادية التي نواجهها اليوم أصعب من الحرب العسكرية

وأضاف "استعراض العضلات بین إیران وأمریكا بلغ ذروته، بمعنى أن أمریكا توظف كافة إمكانیاتها ضد الشعب الإیرانی وفي المقابل يقاوم الشعب أمام أمریكا بكامل إرادته انطلاقا من ثقته بالذات".

وأشار الرئيس إلی فشل أمريكا في دفع أروبا إلی مواكبتها في الانسحاب من الاتفاق النووي، لافتا إلى أن أمريكا نظمت قبل أشهر اجتماعا ضد طهران في مجلس الأمن معلنة أنه سیعقد على مستوى القمة إلا أنه وبفعل الضغوطات المفروضة علیها اضطرت إلى الإعلان أن الاجتماع لن یتركز على إیران بل یتمحور حول السلام و الأمن وأسحلة الدمار الشامل.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.