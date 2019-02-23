الخارجية الأمريكية: بومبيو ناقش مع نظيره التشيكي قضايا الأمن والطاقة

عقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة 22 فبراير/شباط، اجتماعا مع نظيره التشيكي توماش بيترشيشيك، ناقش خلاله الجانبان مشاكل الأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك روسيا وإيران وكوريا الشمالية، فضلا عن موضوع الطاقة.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: "التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم بوزير الخارجية التشيكي توماش بيترشيشيك… أكدا الطرفان خلال اللقاء على أهمية وقوة العلاقات الثنائية والتعاون بين الولايات المتحدة والجمهورية التشيكية في العالم".



اقرأ أيضا: الخارجية الأمريكية: ننقل إلى فنزويلا مساعدات إنسانية وليس أسلحة



وأضافت الخارجية، الوزيران ناقشا أيضا ضرورة اعتبار أمن الطاقة والأمن الإلكتروني جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي".

وتابعت وزارة الخارجية، إن "الطرفان ناقشا أيضا مشاكل الأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك روسيا وإيران وكوريا الشمالية".