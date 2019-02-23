ترامب يستخدم سيارة "كاديلاك وان" خلال زيارته إلى الفيتنام

قرر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب استخدام سيارة ليموزين من طراز كاديلاك وان، المعروفة أيضاً باسم "الوحش"، خلال زيارته إلى العاصمة هانوي للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ووفقا لصحيفة "Vnexpress" الفيتنامية سارت سيارة "الوحش" صباح اليوم السبت 23 شباط / فبراير في شوارع العاصمة الفيتنامية.

كما ذكرت الصحيفة أن طائرة النقل العسكرية الأمريكية " بوينغ C-17" نقلت إلى البلد الآسيوي، سيارتين من طراز كاديلاك وان، وعدد من المركبات المرافقة والمعدات اللازمة لعقد القمة.

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وأكد ترامب في وقت سابق أن اجتماعه الثاني مع كيم جونغ أون سيعقد في أواخر شهر شباط / فبراير في فيتنام.

وعقدت قمة كيم وترامب الأولى في سنغافورة في حزيران / يونيو 2018، لكن المفاوضات فشلت في إحراز تقدم بسبب الخلافات حول مفهوم نزع السلاح النووي.