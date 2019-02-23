ترامب يستخدم سيارة "كاديلاك وان" خلال زيارته إلى الفيتنام

ووفقا لصحيفة "Vnexpress" الفيتنامية سارت سيارة "الوحش" صباح اليوم السبت 23 شباط / فبراير في شوارع العاصمة الفيتنامية.
كما ذكرت الصحيفة أن طائرة النقل العسكرية الأمريكية " بوينغ C-17" نقلت إلى البلد الآسيوي، سيارتين من طراز كاديلاك وان، وعدد من المركبات المرافقة والمعدات اللازمة لعقد القمة.
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وأكد ترامب في وقت سابق أن اجتماعه الثاني مع كيم جونغ أون سيعقد في أواخر شهر شباط / فبراير في فيتنام.
وعقدت قمة كيم وترامب الأولى في سنغافورة في حزيران / يونيو 2018، لكن المفاوضات فشلت في إحراز تقدم بسبب الخلافات حول مفهوم نزع السلاح النووي.
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