قبل القمة الثانية... شبيها ترامب وكيم يلتقون في العاصمة الفلبينية

تمكن شبيها كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جون أون من لفت الأنظار عليهما في العاصمة الفيتنامية هانوي أمس الجمعة.

وبحسب "رويترز" التقى الأسترالي هاورد إكس شبيه الرئيس الكوري كيم جون أون مع شبيه الرئيس الأمريكي راسل وايت في العاصمة الفيتنامية هانوي أمس الجمعة قبل أيام من القمة التي ستجمع الرئيسين.

© REUTERS / Jonathan Ernst مبعوث أمريكا الخاص لكوريا الشمالية يتوجه إلى هانوي للتحضير لقمة ترامب وكيم

وأحاط صحفيون وكاميرات محطات تلفزيونية بالشبيهين في الفندق قبل أن يقتادهما أفراد الأمن للخارج.

وفي وقت لاحق تجمع حشد حول هاورد وشريكه راسل وايت شبيه ترامب أمام دار أوبرا هانوي لالتقاط الصور.

وقالت الوكالة إن "السيارات توقف وحلق السائحون حول شخص بدا أنه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وهو يجوب أحد شوارع العاصمة الفيتنامية هانوي".

ويهتم هاورد إكس، وهو استرالي، بالتفاصيل ليشبه الزعيم الكوري الشمالي حتى في قصة شعره وقال "كيم.. أريد أن أقول لك: أرجوك حاول أن تكون قصة شعرك مقبولة. هذا يبدو مروعا" مشيرا إلى أنه يحتاج لثلاث ساعات حتى يبدو في صورة الزعيم الكوري الشمالي وخاصة ملابسه وملامحه ودخوله في روح الشخصية.

وزار هاورد سنغافورة في يونيو/ حزيران قبل قمة بين كيم وترامب حيث قدم فقرة ساخرة وقال إن السلطات هناك اعتقلته لفترة وجيزة.

وقال هاورد وهو يصافح شبيه ترامب في هانوي أمس الجمعة "في المرة السابقة فعلنا ذلك في سنغافورة التي تعتبر منطقته… والآن نحن في منطقتي بين رفاقي".