بعد رسالته للجيش... مستشار الأمن القومي الأمريكي يهدد فنزويلا

هدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، فنزويلا بفرض عقوبات جديدة وعزلة دولية إذا لم يسمح جيشها بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

واشنطن — سبوتنيك. وكتب بولتون في مدونة صغيرة على صفحته على" تويتر" يوم الأحد: "الجيش الفنزويلي لديه خيار: قبول الديمقراطية وحماية المواطنين والسماح بدخول المعونة الإنسانية أو مواجهة عقوبات جديدة وعزلة أكبر".

Venezuela’s military has a choice: Embrace democracy, protect civilians, and allow in humanitarian aid; or face even more sanctions and isolation. https://t.co/KNdncJbPDH — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 23, 2019

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قد وجه في وقت سابق، رسالة للجيش الفنزويلي، قال فيها إن الوقت قد حان للسماح للمساعدات الإنسانية بدخول البلاد، مشيرا إلى أن واشنطن تمد الشعب الفنزويلي باحتياجاته الضرورية.

The U.S. has provided critically needed aid for the people of Venezuela. Now is the time for Venezuelan military to allow aid through the border. As Interim President Guaido said today “Those who accompany us to save the lives of Venezuelans are true patriots.” https://t.co/Ha3PZFBjoF — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 23, 2019

ووصلت مساء السبت الشاحنات الأربع الأولى التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى الحدود الفنزويلية مع كولومبيا، وذلك بالقرب من مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية، ولكنها قوبلت بإطلاق قنابل الغاز من الجانب الفنزويلي".

© Sputnik . Carlos Herrera فنزويلا تمهل الدبلوماسيين الكولومبيين 24 ساعة لمغادرة البلاد

هذا وكانت المعارضة في فنزويلا قد أعلنت، في وقت سابق، أن تسليم المساعدات الإنسانية إلى البلاد سيبدأ في 23 شباط / فبراير. وتقع مراكز جمع المساعدة في كوكوتا الكولومبية، وولاية رورايما البرازيلية، وفي جزيرة كوراساو. وبدورها لا تنوي حكومة مادورو بأي شكل من الأشكال السماح لها بالوصول إلى أراضي البلاد.

ويرفض مادورو قبول المساعدات الدولية التي يصفها بـ "الذريعة" لبدء تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فنزويلا ليست بحاجة إلى صدقة، مطالبا بدلا من ذلك بوضع حد للحصار والعقوبات.

هذا وتشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ 23 يناير / كانون الثاني الماضي، عندما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا، بينما يؤكد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، أنه الرئيس الشرعي للبلاد.

واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.