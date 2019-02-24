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    زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في كاراكاس، فنزويلا 26 يناير / كانون الثاني 2019

    غوايدو يعلن مشاركته في اجتماع لمجموعة دول "ليما" يوم الاثنين

    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    العالم
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    أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، اليوم الأحد، مشاركته في اجتماع مجموعة "ليما" الاثنين المقبل، في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

    وقال غوايدو في مؤتمر صحفي في كولومبيا: "سأشارك يوم الاثنين في اجتماع لمجموعة (ليما) للقاء رؤساء دول المنطقة ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لمناقشة الإجراءات الدبلوماسية الممكنة والتعاون المشترك".

    وكانت المحكمة العليا الفنزويلية، قد أصدرت قرارا في يناير الماضي يقضي بمنع غوايدو من مغادرة البلاد، ولكنه استطاع الوصول إلى كولومبيا بطائرة هليكوبتر. ووفقا له، الجيش ساعده على تحدي حظر السفر الذي فرضته عليه الحكومة.

    مظاهرات في فنزويلا
    © REUTERS / Carlos Barria
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    يذكر أن "مجموعة ليما"، المؤلفة من دول أمريكا اللاتينية وكندا، أعلنت أنها لا تعترف بشرعية الولاية الرئاسية الجديدة لمادورو وتطالبه بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة وتسليم السلطة إلى البرلمان، بداعي أن العملية الانتخابية التي جرت في وقت سابق لم تستوف الضمانات والمعايير الدولية اللازمة، ورفضت المكسيك الانضمام إلى هذا الإعلان.

    وفاز الزعيم اليساري نيكولاس مادورو بفترة ولاية جديدة مدتها 6 سنوات في انتخابات فنزويلا التي جرت في 20 أيار/ مايو 2018.

    وتضم "مجموعة ليما"، التي تشكلت في آب/أغسطس 2017، بيرو والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبنما وباراغواي وسانتا لوتشيا وكندا وكولومبيا وهندوراس وكوستاريكا وغواتيمالا.

    هذا وتشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ 23 يناير / كانون الثاني الماضي، عندما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا، بينما يؤكد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، أنه الرئيس الشرعي للبلاد.

    واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, مشاركة, اجتماع دول "ليما", الأزمة الفنزويلية, الجمعية الوطنية الفنزويلية, خوان غوايدو, كولومبيا, فنزويلا
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