متحدث طالبان: جولة محادثات مع الأمريكيين في قطر غدا

أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الأحد، عقد جولة محادثات جديدة مع المفاوضين الأمريكيين في قطر غدا، مع استمرار مساعي التوصل لسلام وإنهاء حالة الحرب المستمرة بين الحركة وحكومة كابول.

كابول- سبوتنيك ونقلت قناة "شمشاد" الأفغانية عن الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، قوله عبر "تويتر" إن "جولة جديدة من المحادثات سوف تعقد غدا 25 فبراير/ شباط في الدوحة بين وفدي مفاوضات الإمارة الإسلامية والولايات المتحدة".

© REUTERS / Maxim Shemetov "طالبان": أمريكا تعهدت بسحب نصف قواتها من أفغانستان في أبريل المقبل

وأوضح الناطق أن برنامج المحادثات كما هو دون تغيير، ويشمل "انسحاب القوات الأجنبية وعدم استخدم الأراضي الأفغانية لمهاجمة الدول الأخرى".

وكانت الولايات المتحدة وممثلون عن حركة "طالبان" قد عقدوا، الشهر الماضي، الجولة الرابعة من مباحثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت لمدة 6 أيام.

وبغية التوصل إلى إحلال السلام في أفغانستان، استضافت عدة دول اجتماعات بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، واستضافت روسيا، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الجلسة الثانية لـ "صيغة موسكو" المعنية بالمشاورات لإيجاد سبل لإطلاق حوار أفغاني — أفغاني مباشر.

وتشهد أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد. بالمقابل يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.