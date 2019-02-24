أكدت وسائل إعلام مقتل خاطف الطائرة البنغالية متأثرا بنيران أصيب بها أثناء القبض عليه.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وسائل إعلام بنغالية محلية، إن طائرة متجهة إلى مدينة دبي الإماراتية، تعرضت لمحاولة اختطاف في بنغلادش.

#عاجل | مقتل خاطف الطائرة البنغالية متأثرا بنيران أصيب بها أثناء القبض عليه (إعلام محلي) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 24, 2019

​واضطرت الطائرة، بحسب وكالة "فرانس براس"، للهبوط اضطراريا في مطار "شاه أمانات" بمدينة تشيتاجونغ البنغالية، بعد محاولة لاختطاف الطائرة. وأوردت الوكالة أن مسلح حاول اقتحام قمرة القيادة الخاصة بالطائرة.

إحباط محاولة خطف طائرة أثناء توجهها من بنغلادش إلى دبيhttps://t.co/jI0l5dqy8C#فرانس_برس



الصورة- عناصر أمن حول الطائرة بعد هبوطها في مطار تشيتاغونغ في جنوب شرق بنغلادش، 24 شباط/فبراير 2019 pic.twitter.com/7a0GbjSFHE — فرانس برس بالعربية (@AFPar) February 24, 2019

​وقالت صحيفة "غلف نيوز" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن الطائرة تابعة لخطوط "بيمان" البنغالية، وكانت متجهة من مدينة دكا إلى دبي. مشيرة إلى أن أحد أفراد طاقم الطائرة، ربما يكون أصيب بالرصاص، وتم إجلاء ركاب الطائرة عنها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخاطفين المشتبه بهم كانوا لا يزالون على متن الطائرة، في حين انتشرت الشرطة وكتيبة من التدخل السريع في مطار "شاه أمانات" بمدينة تشيتاجونغ البنغالية.